Футбол

ProstoProSportProstoProSportСан-Марино — Россия 0:5

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».
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Комментировать352
Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:27

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