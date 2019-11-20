У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.

Фанаты сборной России во время гостевой встречи заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино скандируют оскорбления в адрес капитана Артема Дзюбы. Болельщики посылают голеадора «куда подальше».

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Общество Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Происшествия Задержан педофил, напавший на школьницу в Сыктывкаре В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК. На допросе он признал вину в полном объеме.

Транспорт Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.

Общество Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.

Интернет В «Одноклассниках» появились аккаунты для предпринимателей Набор инструментов для бизнеса появился в профилях, раньше такие опции были доступны только в сообществах.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Наука «Мы работаем по системе светофора» Специалисты Дирекции научно-технических программ Министерства науки и высшего образования создали инструмент, который позволяет собрать куски работы, выполненные разными исследователями и разными организациями, оценить их качество и степень готовности, а затем — соединить в цельную и работающую технологию.