Футбол

ЧемпионатЧемпионатСан-Марино — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 16 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
2 фото
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сан-Марино — Россия. Ставка: победа России минимум в 4 мяча за 1.36.
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Сан-Марино — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

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