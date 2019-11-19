Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сан-Марино — Россия. Ставка: победа России минимум в 4 мяча за 1.36.

Политика Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

Общество ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.

Экономика Япония продала рекордный объем госдолга США Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Армия и оружие Десант США высадился в сирийской провинции Хасака Подразделение американских военных высадилось с вертолётов на территории сирийской провинции Хасака и захватило в плен двух сирийцев, сообщает 19 ноября агентство SANA.

Политика Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Политика В США открылась вторая неделя публичных слушаний по импичменту Трампу Вторая неделя публичных слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу открылась в комитете по разведке палаты представителей конгресса США, передает корреспондент РИА Новости.