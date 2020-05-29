Общество
Российская газетаСанатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Уже с 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан.
с чего всё началось
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».Ведомости12:33
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