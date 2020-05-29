с чего всё началось

Уже с 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан.

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

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