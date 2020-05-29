Общество

Российская газетаРоссийская газетаСанатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил
 глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомостивчера в 12:33

Подробнее о событии

В Крыму откроют отели и санатории

РИА Новостивчера в 12:42

Крымские санатории возобновят работу с 15 июня – Аксёнов

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Крым начнёт подготовку к курортному сезону

Крым 24вчера в 14:26

Ограничения по коронавирусу в Крыму: что разрешат в июне

РИА Новости Крымвчера в 12:10

Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат принимать на отдых жителей региона

ТАССвчера в 12:30

В Крыму 15 июня откроют отели и санатории, но только для крымчан

SM Newsвчера в 12:03

С 1 июня в Крыму будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, — Аксёнов

КИАвчера в 11:58
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Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
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Общество

В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня

29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

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RT на русском вчера в 13:27
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости вчера в 18:57
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Происшествия

В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей

Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM вчера в 12:34
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Хоккей

Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Политика

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
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Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Армия и оружие

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Вести.Ru вчера в 14:10
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
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Политика

Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев

Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой вчера в 05:55
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Общество

Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений

Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
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Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
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Происшествия

В Псковской области нашли тело пропавшей трехлетней девочки

НТВ 28 мая в 11:51
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Общество

Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента

Сиб.фм вчера в 22:49
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Здоровье

Лечение коронавируса на дому стоит более 26,6 тыс. рублей

Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com вчера в 10:04
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Общество

Татьяна Голикова рассказала об условии снятия ограничений

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, региональные руководители во время принятия решений по поводу снятия каких бы то ни было ограничений обязаны полностью удостовериться в том, что ситуация относительно заболеваемости коронавирусом носит стабильный характер для того, чтобы в ближайшее время озадачиваться их возвращением.
Live24 вчера в 16:07
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Происшествия

Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс 28 мая в 11:44
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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