с чего всё началось

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

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