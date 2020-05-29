Общество
Российская газетаСанатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
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с чего всё началось
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».Ведомостивчера в 12:33
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Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Общество
В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня
29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
Pressa40 вчера в 08:26
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей
Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM вчера в 12:34
Хоккей
Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину
Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Политика
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Армия и оружие
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Вести.Ru вчера в 14:10
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой вчера в 05:55
Общество
Роспотребнадзор назвал условия открытия религиозных учреждений
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса.
Известия 00:21
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Происшествия
В Псковской области нашли тело пропавшей трехлетней девочки
НТВ 28 мая в 11:51
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Село под Читой закрыли на карантин из-за общительного студента
Сиб.фм вчера в 22:49
Здоровье
Лечение коронавируса на дому стоит более 26,6 тыс. рублей
Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com вчера в 10:04
Общество
Татьяна Голикова рассказала об условии снятия ограничений
Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, региональные руководители во время принятия решений по поводу снятия каких бы то ни было ограничений обязаны полностью удостовериться в том, что ситуация относительно заболеваемости коронавирусом носит стабильный характер для того, чтобы в ближайшее время озадачиваться их возвращением.
Live24 вчера в 16:07
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс 28 мая в 11:44
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 28 мая в 10:48