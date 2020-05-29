Общество

Российская газетаРоссийская газетаСанатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил
 глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости12:33

Подробнее о событии

Ограничения по коронавирусу в Крыму: что разрешат в июне

РИА Новости Крым12:10

В Крыму откроют отели и санатории

РИА Новости12:42

Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат принимать на отдых жителей региона

ТАСС12:30

Крым начнёт подготовку к курортному сезону

Крым 2414:26

Глава Крыма назвал дату начала курортного сезона для жителей региона

РБК12:55

Крымские санатории возобновят работу с 15 июня – Аксёнов

ИА Крыминформ11:56

С 1 июня в Крыму будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, — Аксёнов

КИА11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
204
Происшествия

В Нижегородской области задержали экс-сотрудника Росрезерва ПФО спустя 9 лет розыска

Оперативники ГУФСИН задержали осужденного экс-работника управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Андрея Силякова, который девять лет находился в розыске.
ТАСС 14:49
1
Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
53
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
12
Политика

Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
РИА Новости 19:49
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия 15:59
96
Общество

Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
16
Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
11
Происшествия

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Российская газета 16:10
26
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
1K
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратится в кроссовер с вариатором

Ожидается, что Land Cruiser Prado со сменой поколений получит полностью переработанный дизайн, пересмотренную моторную гамму и новую трансмиссию.
SpeedMe 04:36
58
Кино

Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС вчера в 19:25
Происшествия

В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»

Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
9
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Кино

Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.
REGNUM вчера в 07:08
7
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза вчера в 09:29
80
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,2K
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
23
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
69
Киберспорт

Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform 27 мая в 04:14
2
Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
71
Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info 07:55
30
Наука

Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
49
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
4
Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
127
Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM 11:08
65
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
27
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru 19:50
2
Игры

Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store

В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное