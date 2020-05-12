Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСанатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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В Сочи возобновят работу 65 санаториев

Вести Сочи12:55

Курортный сбор в Краснодарском крае не будет взиматься до 1 января 2021 года

Администрация Краснодарского края06:20

В Сочи 65 санаториев и пансионатов имеют медицинскую лицензию

Кубанские новости08:06

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru06:50

На Кубани санатории начнут прием отдыхающих с 1 июня

РИА Новости06:26

Сочи сможет принять около 40 тыс. отдыхающих в условиях пандемии

Кубань 2411:17

Сочи в условиях пандемии сможет принять одномоментно до 40 тыс. туристов

ТАСС07:42
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:18, Ашберн

Когда начнут работать санатории и курорты на Кубани?

Муниципальный вестник Армавира05:44
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
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Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РБК 13:00
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VP.Prodigy разгромили Liquid на первой карте со счетом 31:5

Pushka League проходит в онлайне с 23 апреля по 12 мая. На турнире 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru 09:41
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Путин принял новый пакет мер поддержки россиян и экономики

Президент России Владимир Путин принял новый пакет мер по поддержке россиян и экономики на фоне коронавируса, сообщает РИА «Новости».
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Google Play Music закроют до конца 2020 года

Google закроет стриминговый сервис Play Music до конца 2020 года. После чего его место займёт YouTube Music.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Общество

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней

Президент России Владимир Путин отметил, что период нерабочих дней оканчивается с 12 мая.
Заинск-информ вчера в 10:22
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Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Технологии

Вторая версия сети Ethereum выйдет в июле. Бутерин не согласен

Переход Ethereum на вторую версию сети может произойти в июле, сообщил в понедельник, 11 мая, портал Coindesk со ссылкой на слова создателя криптовалюты Виталика Бутерина.
РБК 08:01
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания

Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах.
Peterburg2.ru 10:34
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В Steam бесплатно раздают игру в духе классических частей GTA

В онлайн-магазине Steam очередная бесплатная раздача.
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Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье

Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Газета.Ru 12:54
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Общество

Лукашенко заявил, что Россия и Запад переняли метод Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом Европа и Россия все равно обратились к методу, который с самого начала избрал он.
Городовой 07:48
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Общество

Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА).
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Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
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Разрешено ввести в эксплуатацию мост между Россией и Китаем

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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности

Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 16:30
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Общество

В Краснодарском крае с 23 мая снимут карантин внутри муниципальных образований

Власти Краснодарского края с 23 мая снимут режим карантина, действующий из-за коронавируса, внутри муниципальных образований региона, сохранив ограничения на передвижение между муниципальными образованиями.
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Центр Алмазова начинает принимать пациентов с коронавирусом

В конце апреля пациентов с COVID-19 начал принимать Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика Павлова.
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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК 01:24
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В России запустили сервис для оформления выплат на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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