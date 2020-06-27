Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСанатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Читать в источнике
Комментировать426
с чего всё началось
Согласно обновленным рекомендациям
 Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
РИА Новости07:04

Подробнее о событии

Что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19

RT на русском09:00

Отдыхающие в санаториях не будут предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус

ТАСС04:14

Роспотребнадзор изменил рекомендации для санаториев

Эхо Москвы06:08

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

Известия04:44

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

РБК04:25

Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

РИА Новости07:04

Туристы не могут попасть в Белокуриху из-за проблем с получением справок

Вести Алтайвчера в 07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
364
Экономика

В Краснодарском крае опубликованы тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Как передает АиФ, расценки будут проиндексированы в плановом порядке с 1 июля. Опубликованы приблизительные тарифы.
Южный Федеральный 06:44
145
Происшествия

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
РИА Новости 09:53
2,1K
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
885
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

Piter.tv вчера в 02:07
6
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM вчера в 04:52
111
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
913
Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
386
Футбол

«Ливерпуль» осудил поведение фанатов в городе после завоевания титула

РИА Новости 09:31
Общество

«Пионер» отверг связь смерти главы компании с ее финансовым состоянием

Смерть генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина не связана с деятельностью застройщика и ее финансовым состоянием.
РБК 09:25
Общество

Митингующие перекрыли дорогу в Приморье

Несмотря на проливной дождь, протестующие даже перекрыли оживленную автомобильную дорогу.
Deita.ru 07:10
11
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
1,1K
Политика

Facebook изменил написание Киева

В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
100
Кино

Walt Disney отложила релиз фильма «Мулан»

Студия Walt Disney в очередной раз изменила прокатный график фильма "Мулан", основанного на популярной китайской легенде и ее анимационной экранизации.
Kinonews.ru 04:28
Происшествия

Следователи под Тулой разыскивают пропавшую без вести школьницу

В Тульской области 25 июня без вести пропала 13-летняя школьница.
Русская Планета 08:37
1
Футбол

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области разрешило ФК «Ростову» сыграть против «Арсенала» основным составом, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на источники.
Donnews.ru 07:01
Путешествия

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
29
Наука

В Сибири начали использовать ездовых собак 9500 лет назад

Все современные ездовых породы собак произошли от одного предка, которого в Сибири использовали уже более 9,5 тыс. лет назад.
RuNews24.ru 02:16
10
Политика

Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ

Россия опередила Украину в сфере реформ, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
РИА Новости 06:15
509
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
44
Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
500
Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
1
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
893
Общество

Всем подписчикам DrDisRespect на Twitch вернули деньги

Журналист Род «Slasher» Бреслау сообщил, что всем подписчикам Гая «Dr Disrespect» Бэйма вернули деньги.
Cyber.sports.ru 01:40
3
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
52
Политика

ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
18
Единоборства

Фрэнсис Нганну вернулся на работу в песчаный карьер

Самый устрашающий нокаутер UFC, Фрэнсис Нганну, продемонстрировал своим фанатам, чем ему приходилось зарабатывать на жизнь в родном Камеруне.
FightTime.ru 03:47
Шоу-бизнес

Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак

Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
1
Происшествия

Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

Очевидцы запечатлели на камеру смартфона настоящий торнадо, появившийся на территории Тарногского района Вологодской области.
Вести.Ru 09:22
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
152
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное