Коронавирус
RT на русскомСанатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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с чего всё началось
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.РИА Новости07:04
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