Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСанатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
В новых
 рекомендациях, которые глава ведомства Анна Попова утвердила 23 июня, этого требования нет, однако отдыхающим по-прежнему нужно предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней.
РБК04:25

Подробнее о событии

Роспотребнадзор отменил требование о справках на коронавирус для санаториев

Коммерсантъ05:23

Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев

РИА Новости05:04

В тульские санатории не пустят без теста на коронавирус

ГТРК Тулавчера в 03:25

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

РБК04:25

Санатории смогут заселять двух незнакомых людей в один номер

URA.Ru05:24

Отдыхающие в санаториях не будут предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус

ТАСС04:14

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

RT на русском04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
362
Кино

Марго Робби снимется в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби исполнит роль в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Невские Новости 01:00
25
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
140
Общество

Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Газета.Ru 03:50
9
Общество

На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»

Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
Территория новостей 05:12
1
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
460
Здоровье

157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
1
Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
305
Наука

Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов

Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
14
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
4,3K
Общество

В Сочи санатории разворачивают туристов обратно

Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
Соловей.Инфо 03:44
19
Наука

Коронавирус не передается комарами

МедиаПоток 01:09
29
Экономика

Правительство РФ выделит более 270 млрд рублей на детские выплаты

Москва, 25 июня 2020, 13:32 — REGNUM На единовременную выплату детям до 16 лет 10 тыс. рублей будет выделено свыше 270 млрд рублей.
REGNUM 25 июня в 06:32
58
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
49
Музыка

Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим

Сегодня известный бой-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake вчера в 09:27
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
833
Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная "Вектором".
РИА Новости вчера в 20:21
57
Происшествия

Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми

В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
5
Здоровье

Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета

Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета, на который стоит обратить внимание.
Evo-rus.com 03:18
25
Наука

Обнаружены новые частицы у Солнца

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com 25 июня в 02:19
22
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской обвинила мать в том, что та разрушила их семью

Припомнила Плаксина и предыдущие интервью Успенской, в которых та негативно отзывалась не только о дочери, но и о бывшем муже.
Вокруг ТВ вчера в 05:35
2
Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
186
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com 24 июня в 11:54
19
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию

Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания.
Millionaire.ru вчера в 13:32
60
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
33
Общество

Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
3,2K
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие штурмовые винтовки современности

Американский журнал The National Interest назвал пять лучших штурмовых винтовок в мировой истории.
Вечерний курьер 24 июня в 09:16
2
Кино

Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой

В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное