с чего всё началось

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».

Политика Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин раскритиковал отказ Минтруда распространить выплаты на детей 16 и 17 лет, мотивированный тем, что подростки этого возраста могут устроиться на работу.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 362

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Политика Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель. 6

Космос «Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. 44

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.

Футбол Эксперт считает, что арбитр ошибся в пользу «Зенита» в матче с «КС» Бывший арбитр всероссийской категории Владимир Федотов считает, что судья матча «Зенит» - «Крылья Советов» ошибочно назначил первый пенальти в ворота самарской команды, с которого «сине-бело-голубым» удалось сравнять счёт.

Политика Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 59

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 880

Общество Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. 294

Политика МИД Украины: Facebook переименовал Kiev в Kyiv Администрация социальной сети Facebook приняла решение в официальном порядке перейти на написание названия украинской столицы под транскрипцию мовы: Kyiv вместо Kiev. 1

Наука Осложнения при COVID-19 предсказали каждому пятому жителю планеты Как сообщает South China Morning Post, почти пятая часть населения планеты рискует получить тяжелую форму течения болезни в случае заражения коронавирусом нового типа. 5

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 83

Происшествия 28 июня на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни и град По их данным, 28 июня в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град.