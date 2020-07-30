Общество
Давыдов.ИндексСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением обеспечить возможность получения кэшбэка для санаториев в рамках федеральной программы поддержки внутреннего туризма.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.Коммерсантъ03:20
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Стало известно, почему Вагнер Лав отказался от перехода в ЦСКА
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СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей
Закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что около 1 тыс. детей, рожденных в России суррогатными матерями, не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран.
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Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
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Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
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Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
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Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
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Происшествия
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Специалист напоминает, что при появлении данных симптомов следует как можно скорее пройти медицинское обследование.
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РБК 07:17
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Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
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Маневры параллельно с военными учениями «Кавказ-2020» могут провести Вооруженные силы Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
ИА Красная Весна вчера в 22:53