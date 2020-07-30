Общество

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением обеспечить возможность получения кэшбэка для санаториев в рамках федеральной программы поддержки внутреннего туризма.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

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В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
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Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

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Украина пообещала ответить на военные учения России

Маневры параллельно с военными учениями «Кавказ-2020» могут провести Вооруженные силы Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
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