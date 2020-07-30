Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.

с чего всё началось

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением обеспечить возможность получения кэшбэка для санаториев в рамках федеральной программы поддержки внутреннего туризма.

Авто Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года. 6

Футбол Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 140

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. 46

Происшествия Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии. 11

Футбол Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак» Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак». 5

Технологии Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы. 35

Политика Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии. 66

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 1

Здоровье Врач назвал первые симптомы рака Специалист напоминает, что при появлении данных симптомов следует как можно скорее пройти медицинское обследование. 16

Экономика Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов «Магнит» второй квартал подряд подтверждает улучшение операционных результатов компании: темпы роста его выручки выше, чем у конкурентов — публичных продовольственных ретейлеров России.

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 23