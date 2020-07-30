Путешествия

Piter.tvPiter.tvСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Санатории просят внести их в программу поддержки внутреннего туризма

ГЛАС.RU06:32

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Piter.tv06:14

Появилась проблема при возврате россиянам денег за отдых в России

Lenta.ru05:49

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Коммерсантъ03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика

Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК 05:53
1
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
81
Политика

NYT: экс-сотрудники ГРУ дезинформируют жителей США о пандемии

Вашингтон, 29 июля 2020, 08:25 — REGNUM Бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».
REGNUM вчера в 01:25
781
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
281
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
59
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
825
Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
5
Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
16
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Путешествия

Россиянка поделилась впечатлениями после отдыха в Анапе: «Дыра еще та»

Российские туристы рассказали порталу NGS.RU, какие впечатления у них остались после покорения отечественных курортов этим летом.
Московский Комсомолец 02:26
32
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
35
Общество

Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции

Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
9
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
60
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
206
Политика

В Киеве неизвестные совершили нападение на журналистов

Киев, 30 июля 2020, 11:09 — REGNUM Боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали членов коллектива телеканала КРТ, вышедших на акцию протеста к зданию Национального совета по вопросам теле‑ и радиовещания Украины.
REGNUM 04:09
1
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
6
Баскетбол

«Химки» подписали контракт с американским баскетболистом Монро

REGNUM 05:36
Политика

В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
1
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
422
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
157
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
356
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
39
Шоу-бизнес

Разведенная дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда

Пара наслаждается отдыхом в Сочи Спустя год после развода старшая дочь Валерия Меладзе Инга снова решилась на отношения — сейчас она наслаждается обществом нового избранника Дениса Давыдова на отдыхе в Сочи.
WomanHit.ru 05:43
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
2
Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
684
Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Газета.Ru вчера в 14:30
40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное