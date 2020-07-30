Путешествия

Piter.tvPiter.tvСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.
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С возвратом денег за отдых в России возникли проблемы

Русская Планета07:05

Санатории просят внести их в программу поддержки внутреннего туризма

ГЛАС.RU06:32

Появилась проблема при возврате россиянам денег за отдых в России

Lenta.ru05:49

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Piter.tv06:14

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Коммерсантъ03:20
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Политика

Песков заявил, что не слышал про ЧВК Вагнера

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не слышал о существовании ЧВК Вагнера.
DP.RU 06:37
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Происшествия

В Белоруссии сообщили причины задержания граждан России

Напомним, 29 июля в Белоруссии сообщили о задержании более трех десятков россиян, которые якобы являются членами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Евразия Daily 07:00
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Происшествия

Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу.
ТАСС 07:03
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Общество

Стало известно о неоплаченных штрафах Авербуха за нарушение ПДД на десятки тысяч

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух имеет задолженности по штрафам за нарушение ПДД.
Lenta.ru 07:15
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Общество

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

РИА Новости 06:10
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Общество

Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Политика

В Кремле назвали внутренним делом США вывод военных из Германии

Решение США вывести из Германии часть своих войск является исключительно их внутренним делом.
Аргументы и Факты 07:07
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС

Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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Футбол

Артем Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом»

Вести.Ru 03:28
Культура

Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде» рассадят на поляне

Зрителей псковского фестиваля «Музыка на воде», который пройдёт в Дендропарке в конце августа и начале сентября, рассадят на поляне.
Московский Комсомолец Псков 06:55
Политика

Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии

В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
738
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Евросоюз (ЕС) продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Об этом в четверг, 30 июля, сообщается на сайте совета ЕС.
Известия 07:18
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Политика

Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
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Футбол

Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро

По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
Bethub.org 05:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде

Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58
Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Общественное телевидение России 05:40
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Экономика

Темпы роста «Магнита» второй квартал подряд оказались выше конкурентов

«Магнит» второй квартал подряд подтверждает улучшение операционных результатов компании: темпы роста его выручки выше, чем у конкурентов — публичных продовольственных ретейлеров России.
РБК 07:17
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Авто

В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8

Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня вчера в 07:19
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