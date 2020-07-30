Общество
Piter.tvСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма
Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.Коммерсантъ03:20
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Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Общество
Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае
В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Политика
Главой делегации Киева в группе в Минске стал первый президент Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в контактной группе.
РБК 08:07
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
В расчленении рэпера Энди Картрайта оказалась замешана его теща
Ранее супруга заявила, что Энди Картрайт (Александр Юшко) скончался от передозировки наркотиков, однако шприца в их квартире в Санкт-Петербурге не нашли.
Газета.Ru 07:36
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Общественное телевидение России 05:40
Общество
В Поволжье ожидается аномально теплый август
В Поволжье, Северо-Западном федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии ожидается превышение температурных норм в августе.
Реальное время 08:18
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Происшествия
Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест
Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
Известия 08:14
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Происшествия
Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанных в Белоруссии 33 предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в подготовке массовых беспорядков, заявили агентству "БелТА" в Следственном комитете Белоруссии.
Интерфакс 07:01
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Стало известно, что частница «Дом-2» родила сына весом 3640 г и ростом 55 см. Беременная Александра Черно несколько дней мучилась в ожидании своего первенца, врачи дали ей 3 дня, чтобы родить самостоятельно.
Дни24 05:38
Здоровье
В Ростове и Волгодонске ковидные госпитали заполнены уже на две трети
В инфекционных госпиталях Волгодонска и Ростова занято более 50% мест, предназначенных для пациентов с коронавирусом, сообщила на пресс-брифинге министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Donnews.ru 08:27
Общество
Минздрав хочет выборочно проверять водителей на алкоголизм
Москва, 30 июля 2020, 14:22 — REGNUM Новый вариант правил медосмотра для водителей предусматривает выборочную проверку на алкогольную зависимость, версия со всеобщей проверкой исключена.
REGNUM 07:22
Происшествия
Гособвинение просит 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга по делу о взятках
Стороны приступили к судебным прениям по уголовному делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в получении взяток и в создании юридического лица через подставных лиц.
Эхо Москвы 08:25
Кино
«Я терпеть не могу фильмы, которые не заставляют меня думать»: Кристоферу Нолану — 50
Сегодня британскому режиссеру Кристоферу Нолану исполняется 50 лет.
Salt Mag 06:30
Политика
Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube
В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ".
Интерфакс 06:32
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 28 июля в 14:20
Гаджеты
OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем
Всего через неделю после начала продаж OnePlus Nord у смартфона обнаружена странная проблема – дисплей аппарата при низкой яркости искажает цвета, показывая фиолетовые и зеленые оттенки там, где их нет.
MobiDevices 03:53
Футбол
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Мадридский "Реал", как и годом ранее, занял лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира.
Life.ru вчера в 20:00