Общество

Piter.tvPiter.tvСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.
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Политика

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Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

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Происшествия

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Происшествия

Прокурор попросил продлить Ефремову домашний арест

Прокурор выступил за продление срока домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП.
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