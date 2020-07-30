Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.

с чего всё началось

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.

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