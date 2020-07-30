Общество

Piter.tvPiter.tvСанатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.
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Lenta.ru05:49

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»

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Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
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В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

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Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

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В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

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