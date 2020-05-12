Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня. Уточняется, что речь идет о лечебно-профилактических учреждениях, имеющих медицинские лицензии. Кроме того, в ближайший месяц в регионе планируют открыть ряд предприятий.

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

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