Общество
Pravda.RuСанатории просят включить их в программу поддержки внутреннего туризма
Санатории хотят, чтобы их включили в программу поддержки внутреннего туризма. В настоящее время они столкнулись с проблемой при вхождении в программу, так как согласно её условиям, туристам полагается выплата кэшбэка.
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Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.Коммерсантъ03:20
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Общество
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Политика
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Футбол
Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
RT на русском 09:39
Политика
Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском 14:17
Армия и оружие
Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией
Военное дело 27 июля в 09:39
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 28 июля в 02:18
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Игры
Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam
NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
Игромания.ру 12:58
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Происшествия
Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого
Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Игры
Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов
Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49