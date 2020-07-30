Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.

с чего всё началось

Санатории хотят, чтобы их включили в программу поддержки внутреннего туризма. В настоящее время они столкнулись с проблемой при вхождении в программу, так как согласно её условиям, туристам полагается выплата кэшбэка.

Санатории просят включить их в программу поддержки внутреннего туризма

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