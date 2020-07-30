Общество

Pravda.RuPravda.RuСанатории просят включить их в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят, чтобы их включили в программу поддержки внутреннего туризма. В настоящее время они столкнулись с проблемой при вхождении в программу, так как согласно её условиям, туристам полагается выплата кэшбэка.
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с чего всё началось

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма Большинству из переживающих заметный спад спроса из-за пандемии COVID-19 российских санаториев не удастся поучаствовать в госпрограмме по выплате кэшбэка за туристические поездки по России.
Коммерсантъ03:20

Подробнее о событии

Санатории просят внести их в программу поддержки внутреннего туризма

ГЛАС.RU06:32

Не всем российским туристам вернут деньги за отдых

Рамблер08:20

Санатории претендуют на участие в программе поддержки внутреннего туризма

ПРАЙМ08:07

Санатории просят включить их в программу поддержки внутреннего туризма

Pravda.Ru09:02

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Piter.tv06:14

Появилась проблема при возврате россиянам денег за отдых в России

Lenta.ru05:49

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма

Коммерсантъ03:20
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Российская газета 13:20
Кино

Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

Дни.ру 07:16
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
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Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
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Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Футбол

Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
RT на русском 09:39
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Известия 10:12
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Политика

Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

Военное дело 27 июля в 09:39
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 28 июля в 02:18
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
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Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
8
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
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Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
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Игры

Теперь GeForce NOW может синхронизироваться с библиотекой Steam

NVIDIA обновила приложение GeForce NOW, которое теперь поддерживает одну из самых востребованных функций — синхронизацию с библиотекой Steam.
Игромания.ру 12:58
Армия и оружие

«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

РИА Новости 13:20
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Происшествия

Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого

Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
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Игры

Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов

Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
Игры

Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа

Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
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