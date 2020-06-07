Общество
NewInformСанатории с медицинской лицензией возобновят работу в Алтайском крае
Власти Алтая разрешили начать работу санаториям и курортам, имеющим медицинские лицензии. Также отменен режим самоизоляции для граждан, приехавших из других субъектов страны. Возобновляется работа торговых точек, продающих промышленные товары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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с чего всё началось
«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.RT на русскомвчера в 11:00
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В Алтайском крае разрешили деятельность санаториев с медицинской лицензией
Rambler News Serviceвчера в 11:38
Жителям Алтайского края разрешили заниматься спортом и посещать зоопарки
Народные новостивчера в 10:48
В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям с медлицензией
Моя Москва.онлайнвчера в 10:45
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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Общество
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Роскачество предупредило выпускников школ о мошеннических сайтах с "ответами" к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).
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РБК 03:06
Экономика
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Общество
Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши
Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Польши, сообщила заместитель министра информатизации страны Ванда Бук.
РИА Новости 03:27
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
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Общество
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Газета.Ru 03:16
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iReactor 06 июня в 06:32
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
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VSE42.RU 01:13
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Российская газета 00:53
Происшествия
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В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
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Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
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Футбол
«Хоффенхайм» отказался покупать Куртуа из-за его проблем с математикой
Бывший скаут «Хоффенхайма» Луц Пфанненштиль, рассказал, как немецкий клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
Metaratings 02:34
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Энергетика
Минэнерго надеется избежать дефицита бензина на воронежских АЗС
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Российская газета вчера в 12:42
Шоу-бизнес
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