Общество

NewInformNewInformСанатории с медицинской лицензией возобновят работу в Алтайском крае

Власти Алтая разрешили начать работу санаториям и курортам, имеющим медицинские лицензии. Также отменен режим самоизоляции для граждан, приехавших из других субъектов страны. Возобновляется работа торговых точек, продающих промышленные товары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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с чего всё началось
«В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг», — говорится
 в сообщении пресс-службы регионального правительства.
RT на русскомвчера в 11:00

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Алтайские санатории возобновили работу

Телеканал 360°вчера в 13:33

В Алтайском крае разрешили деятельность санаториев с медицинской лицензией

Rambler News Serviceвчера в 11:38

Жителям Алтайского края разрешили заниматься спортом и посещать зоопарки

Народные новостивчера в 10:48

В Алтайском крае ослабили ряд ограничений по коронавирусу

RT на русскомвчера в 11:00

Власти Алтайского края частично сняли ограничительные меры

iReactorвчера в 10:47

В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям с медлицензией

Моя Москва.онлайнвчера в 10:45

В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

ТАССвчера в 10:17
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

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Вести.Ru вчера в 23:15
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Происшествия

Задержанному в Москве стрелку проводят операцию

Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.
ТАСС 02:23
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

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BFM.ru 01:03
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Общество

Выпускников предупредили о мошеннических сайтах с «ответами» на ЕГЭ

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РЕН ТВ 02:41
Экономика

В России снятие наличных с карт стало непопулярным

Центральный Банк РФ выпустил статистический бюллетень, из которого следует, что снятие наличных средств стало самой непопулярной операцией по банковским картам в России в первом квартале текущего года.
Вести Подмосковья 03:14
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Экономика

«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши

Волна вандализма в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G докатилась до Польши, сообщила заместитель министра информатизации страны Ванда Бук.
РИА Новости 03:27
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
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Общество

Еще 1633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число вылечившихся от нового коронавируса превысило 104 тысячи человек, передает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:16
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06 июня в 06:32
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
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Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Политика

Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»

Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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Футбол

«Хоффенхайм» отказался покупать Куртуа из-за его проблем с математикой

Бывший скаут «Хоффенхайма» Луц Пфанненштиль, рассказал, как немецкий клуб отказался от приобретения нынешнего голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
Metaratings 02:34
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Энергетика

Минэнерго надеется избежать дефицита бензина на воронежских АЗС

В рамках совещания эксперты обсудили развитие ситуации с дефицитом бензина.
Агентство Бизнес Информации 05 июня в 09:38
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев.
ТВ Центр 02:33
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