Общество
NewInformСанатории с медицинской лицензией возобновят работу в Алтайском крае
Власти Алтая разрешили начать работу санаториям и курортам, имеющим медицинские лицензии. Также отменен режим самоизоляции для граждан, приехавших из других субъектов страны. Возобновляется работа торговых точек, продающих промышленные товары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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В Алтайском крае разрешили деятельность санаториев с медицинской лицензией
Rambler News Serviceвчера в 11:38
Жителям Алтайского края разрешили заниматься спортом и посещать зоопарки
Народные новостивчера в 10:48
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Красноярскстат: доходы жителей края выросли
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На сайт голосования по Конституции внесены изменения
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Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
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Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле
Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
Военное дело 05 июня в 10:06
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Общество
Сроки подачи документов в колледжи продлили
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
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В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Гаджеты
В сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
В сети были опубликованы первые фотографии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Их разместили на китайском форуме ChipHell.
CyberSport.ru 06 июня в 12:38
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
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Коммерсантъ вчера в 18:31
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экология
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Космос
NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Аргументы и Факты 05 июня в 23:44
Политика
Захарова оценила предложение США оказать помощь после ЧП в Норильске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.
RT на русском 06 июня в 15:15
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 05 июня в 00:28
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года.
RT на русском вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00