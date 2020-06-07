Общество

NewInformNewInformСанатории с медицинской лицензией возобновят работу в Алтайском крае

Власти Алтая разрешили начать работу санаториям и курортам, имеющим медицинские лицензии. Также отменен режим самоизоляции для граждан, приехавших из других субъектов страны. Возобновляется работа торговых точек, продающих промышленные товары, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Алтайские санатории возобновили работу

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