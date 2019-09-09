Футбол
Soccer.ruСанчес не хочет возвращаться в МЮ
Нападающий Алексис Санчес, находящийся в аренде в «Интере» признался, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», которому он принадлежит.
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Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента
Американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, однако ЦРУ назвало эти утверждения "неточными".
ТАСС 09:59
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 25 мест в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Космос
Неизвестные сигналы из космоса зарегистрировали китайские астрономы
Астрономы из Китая зарегистрировали неизвестные сигналы из космоса с помощью самого крупного в мире сферического радиотелескопа пятисотметровой апертурой.
Капитал страны 09:43
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Экономика
Глава Nissan покинет пост 16 сентября
Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября, об этом было объявлено в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
РИА Новости 08:38
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Происшествия
Потолок обрушился в детском саду Читы
News.ru 09:27
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Наука
На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения
Рентгеновский и химический анализ Храмового свитка, самого длинного из свитков Мертвого моря, помог выявить необычный соляной состав, которым был покрыт этот документ и который помог ему хорошо сохраниться.
Российская газета 07:11
Музыка
Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых
Кавказский узел 05:38
Политика
Мэром Сочи временно назначили Алексея Копайгородского
По данным ряда СМИ, Копайгородский одним из первых подал документы на избрание мэра Сочи, затем руководитель Городского собрания курорта Виктор Филонов заявил, что в списке кандидатов на пост мэра Олимпийской столицы всего два человека.
Бизнес-газета 04:31
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14