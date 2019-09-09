Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСанчес не хочет возвращаться в МЮ

Нападающий Алексис Санчес, находящийся в аренде в «Интере» признался, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», которому он принадлежит.
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