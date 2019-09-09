Футбол

ProstoProSportProstoProSportСанчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Этим летом чилийский форвард Алексис Санчес перебрался в миланский «Интер» на правах годичной аренды без права выкупа. Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний футболист не хочет возвращаться в «МЮ», с которым он связан контрактом до 2022 года.
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Санчес не собирается возвращаться в «МЮ» и хочет остаться в «Интере»

Sport24.ru07:59

Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»

Чемпионат10:00

Санчес не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания аренды в «Интере»

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