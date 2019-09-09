Футбол
ProstoProSportСанчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед»
Этим летом чилийский форвард Алексис Санчес перебрался в миланский «Интер» на правах годичной аренды без права выкупа. Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний футболист не хочет возвращаться в «МЮ», с которым он связан контрактом до 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Политика
Лавров впервые посетит Иракский Курдистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября впервые посетит Иракский Курдистан.
РБК 16:43
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Экономика
ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года
Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Авто
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава «АвтоВАЗа».
РБК 16:11
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
Россия и США договорились вместе бороться с терроризмом
Москва и Вашингтон пришли к соглашению ежегодно проводить диалог высокого уровня по противостоянию терроризму.
Lenta.ru 15:43
Авто
Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Финансы
Россия за 10 лет заработала на золоте миллиарды долларов
Золотые резервы России с 2009 года выросли в четыре раза, что дало возможность заработать миллиарды долларов.
Pravda.Ru 09:18
Политика
Путин обсудил с Миллером вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Ранее Польша заявила, что открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть вопрос поставок газа в Китай с Ямала через Монголию, сообщается на сайте Президента РФ.
Аргументы и Факты 08:31
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Теннис
Даниил Медведев в финале US Open проиграл Надалю
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче турнира US Open.
Росбалт вчера в 22:40
Происшествия
В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности
Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.
РИА Новости 13:59
Происшествия
Автобус с туристами обстреляли в центре Афин
В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 14:49