Этим летом чилийский форвард Алексис Санчес перебрался в миланский «Интер» на правах годичной аренды без права выкупа. Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний футболист не хочет возвращаться в «МЮ», с которым он связан контрактом до 2022 года.

Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

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