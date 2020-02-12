Политика

РИА НовостиРИА НовостиСандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
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В США анонсировали начало политической революции

Lenta.ru03:42

Сандерс заявил о «великой победе» на праймериз в Нью-Гэмпшире

ТАСС01:04

СМИ спрогнозировали победу Сандерса на праймериз демпартии в Нью-Гэмпшире

РБК00:44

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

РИА Новости00:13

Сандерс выиграл праймериз демократов в Нью-Гэмпшире

Коммерсантъ00:56

В США подводят итоги праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Эхо Москвы06:03

Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?

Аргументы недели10 февраля в 02:10
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Путин назвал условия для демографического роста в стране

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что демографический рост должен быть необратим.
REGNUM 06:06
Общество

Минобороны подало иски на 2,3 миллиарда рублей к поставщику амуниции

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России к компании "БТК групп" о взыскании в общей сложности около 2,3 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 10 февраля в 04:06
Гаджеты

Apple разрабатывает бюджетные наушники AirPods Pro Lite

В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
ToDay News Ufa 03:12
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Российская газета 04:36
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Авто

Опубликованы первые изображения обновленного Hyundai i30

SpeedMe 02:45
Политика

Новый глава офиса президента Украины рассказал о планах на Донбасс

Андрей Ермак, назначенный накануне главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, назвал приоритеты в своей работе.
Телеканал 360° 06:04
Общество

Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru 06:22
Космос

Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
Planet Today вчера в 01:16
Армия и оружие

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском 06:12
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Экономика

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали обращать меньше внимания на цену.
РБК 04:24
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
Общество

В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Ведомости вчера в 18:51
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ

У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Петербургский дневник 03:01
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Общество

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Политика Сегодня 10 февраля в 17:01
Шоу-бизнес

Ирина Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина

По словам Леонида Агутина, клип снималось для его нового произведения Funky Cha.
Выкса.рф вчера в 06:54
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
ТАСС 05:43
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Кино

В Москве неудачно прошла премьера фильма «Лед 2»

Накануне, 11 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Лед 2" Жоры Крыжовникова с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой в главных ролях.
Ревизор.ру 04:33
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
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Джо Байден
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр. В настоящее время - участник праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года. В случае, если Байден станет президентом, на момент инаугурации ему будет 78 лет, что сделает его самым возрастным президентом в истории страны.
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