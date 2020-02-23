Политика

ИзвестияИзвестияСандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Об этом сообщают 23 февраля американские издания ABC News, CNN, Fox News и MSNBS. По данным CNN, Сандерс получил в Неваде 46,6% голосов.
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Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде

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