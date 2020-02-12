Политик вышел на сцену Нью-Гемпшире и объявил о своей победе. Он выразил благодарность людям, которые помогали ему, а также своим оппонентам. "Мы едем в Неваду, мы едем в Южную Каролину, мы собираемся выиграть и в этих штатах", - сказал Сандерс.

Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

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