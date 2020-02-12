Политика
Газета.RuСандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политик вышел на сцену Нью-Гемпшире и объявил о своей победе. Он выразил благодарность людям, которые помогали ему, а также своим оппонентам. "Мы едем в Неваду, мы едем в Южную Каролину, мы собираемся выиграть и в этих штатах", - сказал Сандерс.
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Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?
Аргументы недели10 февраля в 02:10
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Происшествия
Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Религия
Поправка патриарха Кирилла в Конституцию РФ грозит юридическим скандалом
Несколько дней назад патриарх Кирилл внес свою лепту в корректировку Конституции России, предложив добавить в преамбулу упоминание о Боге.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite
Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы
Центризбирком РФ в среду передал мандат депутата Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву и зарегистрировал его в должности.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Политика
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Кино
В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»
В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала "Сваты", появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.
Шоу-бизнес
Осталась без жилья: дочь Пригожина рассказала о проблемах с квартирой
Дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы.
Общество
Среднеуральскую птицефабрику закрыли по решению суда
По решению суда, с сегодняшнего дня и до рассмотрения искового заявления ответчика запрещается доступ на предприятие сотрудников, а также эксплуатация помещений и зданий птицефабрики.
Экономика
Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress
В декабре 2018 года аудитория AliExpress превышала таковую у российских площадок на 70–105%, в декабре прошлого года разница сократилась до 6–8%: у AliExpress было 18,3 млн пользователей, у Wildberries и Ozon — 17,2 млн и 16,9 млн соответственно.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Шоу-бизнес
Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»
Здоровье
В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.