с чего всё началось

Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет.

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Политика Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.

Здоровье В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.

Биатлон Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов Посольство России в Италии связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов в Антерсельве.

Общество Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.

Общество Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации "Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.

Политика Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса «Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.

Армия и оружие Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Происшествия В Челябинске в массовой драке убит подросток В ночь на 22 февраля в центре Челябинска произошла массовая драка. Во время столкновения был убит подросток, его заерзали ножом.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Космос Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.

Экономика Власти Приангарья одобрили заявку первого резидента ТОР в Тулуне Правительство Иркутской области одобрило заявку первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений лета 2019 года.