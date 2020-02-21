Политика

РБКРБКСандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет.
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с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post
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Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Сенатор Берни Сандерс призвал Россию не вмешиваться в предстоящие американские выборы

Эхо Москвы02:03

The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

Интерфаксвчера в 18:59

США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»

Телеканал 360°вчера в 19:02

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

ТАССвчера в 19:49

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

РИА Новостивчера в 17:38

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

РБКвчера в 16:50

Кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал саудовский режим «убийцами»

Красная веснавчера в 05:47
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия

Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин

REGNUM вчера в 15:06
Армия и оружие

Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе

Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
Коммерсантъ 03:08
Технологии

Продажи смартфонов с 5G могут составить до 200 млн единиц в 2020 году

Технологический прорыв: по прогнозам маркетологов, продажи смартфонов с новой технологией 5G могут достичь почти 200 млн единиц уже в этом году.
МедиаПоток 03:01
Политика

Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
RT на русском 03:08
Здоровье

В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус

Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
РИА Новости 01:06
Футбол

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Pravda.Ru вчера в 03:05
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
REGNUM 04:12
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Биатлон

Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов

Посольство России в Италии связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов в Антерсельве.
Москва 24 04:09
Общество

Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
РБК 01:00
Общество

Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:26
Политика

Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса

«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
РБК 02:24
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости 20 февраля в 20:39
Космос

Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner

Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Российская газета 02:56
Армия и оружие

Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США

Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
REGNUM 20 февраля в 20:33
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убит подросток

В ночь на 22 февраля в центре Челябинска произошла массовая драка. Во время столкновения был убит подросток, его заерзали ножом.
Pravda.Ru 03:10
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Здоровье

Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде

Что происходит 02:46
Происшествия

Пьяный петербуржец выстрелил жене в голову из ружья

Установлено, что около половины десятого в ходе ссоры он выстрелил из пневматического ружья в голову своей 35-летней супруге.
Мойка78 03:35
Происшествия

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Интерфакс 00:01
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Экономика

Власти Приангарья одобрили заявку первого резидента ТОР в Тулуне

Правительство Иркутской области одобрило заявку первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений лета 2019 года.
ТАСС вчера в 02:22
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Автомобильная компания Hyundai назвала стоимость обновленного седана Solaris для российского рынка.
Gazeta.SPb 02:43
Общество

В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова

Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Коммерсантъ 04:20
Футбол

«Лестер» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Sports.ru 03:36
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС вчера в 09:07
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Как работают Яндекс.Новости?
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