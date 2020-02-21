Политика
РБКСандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет.
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с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post.Коммерсантъвчера в 17:17
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США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»
Телеканал 360°вчера в 19:02
Кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал саудовский режим «убийцами»
Красная веснавчера в 05:47
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Происшествия
Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить до 200 млн единиц в 2020 году
Технологический прорыв: по прогнозам маркетологов, продажи смартфонов с новой технологией 5G могут достичь почти 200 млн единиц уже в этом году.
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Здоровье
В Японии изучат действие препаратов против гриппа на коронавирус
Като добавил, что власти изучат действие различных препаратов против гриппа на коронавирусную инфекцию, и если какое-либо из средств продемонстрирует свою эффективность, то ведомство намерено предпринять меры, чтобы данный препарат был доступен для использования в медицинских учреждениях.
Футбол
На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Биатлон
Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у биатлонистов
Посольство России в Италии связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов в Антерсельве.
Общество
Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
Общество
Работники старше 40 лет получат отгул для диспансеризации
"Законопроектом предусматривается расширение установленных статьей 185 Трудового кодекса Российской Федерации гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления работникам в возрасте 40 лет и старше гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в сообщении.
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса
«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Космос
Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убит подросток
В ночь на 22 февраля в центре Челябинска произошла массовая драка. Во время столкновения был убит подросток, его заерзали ножом.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Здоровье
Названы семь продуктов, которые не стоит употреблять в сыром виде
Происшествия
Пьяный петербуржец выстрелил жене в голову из ружья
Установлено, что около половины десятого в ходе ссоры он выстрелил из пневматического ружья в голову своей 35-летней супруге.
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Экономика
Власти Приангарья одобрили заявку первого резидента ТОР в Тулуне
Правительство Иркутской области одобрило заявку первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнений лета 2019 года.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Автомобильная компания Hyundai назвала стоимость обновленного седана Solaris для российского рынка.
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова
Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.