Политика

RT на русскомRT на русскомСандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать214
с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post
.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Сенатор Берни Сандерс призвал Россию не вмешиваться в предстоящие американские выборы

Эхо Москвы02:03

Кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал саудовский режим «убийцами»

Красная веснавчера в 05:47

США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»

Телеканал 360°вчера в 19:02

The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

Интерфаксвчера в 18:59

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

РИА Новостивчера в 17:38

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

РБКвчера в 16:50

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

ТАССвчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество

Переселенцы из Донецка привезли продукты украинцам, эвакуированным из Уханя

Rusvesna.su 00:59
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение 20 февраля в 07:56
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Страна Советов on-line 02:35
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru вчера в 01:45
Культура

В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»

В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Культуромания 01:04
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

Народные новости вчера в 04:50
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Религия

Больше половины Мочального острова на Волге могут передать РПЦ

REGNUM 19 февраля в 02:57
Общество

Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 05:57
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 вчера в 07:00
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС вчера в 07:46
Культура

В Новой Третьяковке открывается выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»

Экспозиция открывается в Западном крыле Новой Третьяковки, для посетителей она станет «путешествием по сказочному миру», маршрут в котором выбирает сам посетитель, рассказали организаторы на пресс-показе в пятницу.
Газета Культура вчера в 09:56
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Коммерсантъ 02:52
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика

Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса

«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
РБК 02:24
Кино

На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин

Национальная служба новостей вчера в 12:59
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru 02:37
Экономика

Банк Wells Fargo согласился выплатить около $3 млрд из-за скандала

Американский банк Wells Fargo достиг договоренности с властями США, согласно которой он выплатит $3 млрд для урегулирования обвинений в масштабных нарушениях.
ТАСС вчера в 17:15
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 22:08
Общество

Токио отложил подготовку волонтеров Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Известия вчера в 22:45
Экономика

В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
РИА Новости 19 февраля в 18:17
Армия и оружие

Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе

Как заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий, Киев не желает и не планирует решать конфликт в Донбассе, хотя может прекратить огонь и отвести войска.
News-24.ru 19 февраля в 03:41
Общество

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
Политика

Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Коммерсантъ 01:19
Автоспорт

Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Вести.Ru вчера в 07:33
Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы

Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Амур.инфо 20 февраля в 00:36
Происшествия

Еще двое россиян заразились коронавирусом на Diamond Princess

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двух российских пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Газета.Ru 20 февраля в 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное