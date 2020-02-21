с чего всё началось

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Политика Белый дом попросил составить списки противников Трампа В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Общество Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Политика Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса «Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.

Общество Украинцев предупредили о снижении размера пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.

Экономика В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Армия и оружие Киев назвал Россию виновной в нападении на свои позиции в Донбассе Как заявил первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Володацкий, Киев не желает и не планирует решать конфликт в Донбассе, хотя может прекратить огонь и отвести войска.