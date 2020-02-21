Политика
RT на русскомСандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.
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с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post.Коммерсантъвчера в 17:17
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Кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал саудовский режим «убийцами»
Красная веснавчера в 05:47
США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»
Телеканал 360°вчера в 19:02
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