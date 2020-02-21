Политика
RT на русскомСандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.
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с чего всё началось
Кандидат на пост президента США Берни Сандерс прокомментировал публикацию в газете Washington Post, в которой говорилось, что политику в президентской гонке якобы помогает Россия.Газета.Ru02:33
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