с чего всё началось

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов». Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.

Биатлон Биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что задумался о возможности завершения карьеры из-за постоянных нападок в его адрес, связанных с его допинговым прошлым.

Культура Первый Фестиваль будущего театра открылся в Москве Первый Фестиваль будущего театра, который возглавит худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков, пройдет в Москве с 22 по 29 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

Происшествия В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС «22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Культура Третьяковская галерея отметит день рождения Казимира Малевича музыкальным перформансом На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры.

Энергетика Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.

Экономика Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

Армия и оружие Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Футбол Судьи VAR признали, что ошиблись, рекомендовав не удалять Ло Чельсо в дерби с «Челси» Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной рекомендацию не удалять с поля полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2). В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут.

Футбол Рома - Гент: прогноз Мухаммада Темирбулатова 20 февраля 2020 Что касается Гента конечно не слабая самая команда но по сравнению с ромой они по классу ниже и по игре, и по составу.

Политика Познер назвал позором историю с возвращением украинцев из Уханя Зеленский: Организаторы паники вокруг возвращения украинцев из Уханя понесут наказание Таким образом он вновь прокомментировал беспорядки, которые произошли в Полтавской области у поселка Новые Санжары, где местные жители пытались не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и жителями других государств, направлявшиеся в зону карантина.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.