Политика

РБКРБКСандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет.
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Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post
 со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ruвчера в 16:59

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Главные новости к утру 22 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

Американский сенатор Берни Сандерс предостерег Владимира Путина от вмешательства в предстоящие выборы

Эхо Москвывчера в 22:30

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

РБКвчера в 16:50

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

ТАССвчера в 19:49

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

РИА Новостивчера в 17:38

The Washington Post узнала о поддержке Сандерса из России

Интерфаксвчера в 18:59

Вывод военных США из Африки будет большой ошибкой — Washington Post

Красная веснавчера в 13:14
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия вчера в 18:40
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Известия вчера в 05:03
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv вчера в 13:20
Культура

Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Иркутск Сегодня 20 февраля в 03:30
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix объявила полный актерский состав второго сезона «Ведьмака». В сериале снимутся семь новых актеров.
Культуромания вчера в 13:02
Здоровье

Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине

Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Известия вчера в 07:03
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика

Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооружённое противостояние в сирийской провинции Идлиб может привести к новому миграционному кризису в Европе.
RT на русском вчера в 19:09
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество

Алкоголизм в русской деревне сильно преувеличен, установили ученые

Ученые Липецкого педагогического университета (ЛГПУ) установили, что представление о массовом пьянстве в русской деревне начала ХХ века сильно преувеличено.
Мойка78 вчера в 22:21
Кино

У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

Говорит Москва 20 февраля в 11:57
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ вчера в 03:30
Космос

Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner

В пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с удивлением узнал об агрегате для системы посадки корабля Starliner, который делается частной российской компанией в Воронеже по заказу Boeing.
РИА Новости вчера в 22:44
Космос

Бур станции InSight придавят ковшом

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.
N+1 вчера в 13:53
Армия и оружие

США пока не приняли решение о поставке ЗРК Patriot в Турцию

Коммерсантъ вчера в 04:09
Происшествия

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости 19 февраля в 09:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Футбол

Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку

Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Metaratings 19 февраля в 07:22
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский: «Не нравится, что бойфренд дочери на 10 лет старше ее»

StarHit.ru вчера в 20:30
Технологии

Google выпустила новую версию Android

Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
РИА Новости 20 февраля в 06:00
Кино

Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv вчера в 04:34
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости 18 февраля в 23:50
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия

Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой

Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей 20 февраля в 09:20
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