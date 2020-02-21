с чего всё началось

Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение. Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет.

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Культура Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня» Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.

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Космос Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner В пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с удивлением узнал об агрегате для системы посадки корабля Starliner, который делается частной российской компанией в Воронеже по заказу Boeing.

Космос Бур станции InSight придавят ковшом Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA придумали, как наконец заставить бур марсианской станции InSight углубиться в грунт и при этом не выскакивать.

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Технологии Google выпустила новую версию Android Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.

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Происшествия Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.