Политика
РИА НовостиСандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
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Мне, если честно, все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держись подальше от американских выборов, и, если я стану президентом, это обеспечу.
— Берни Сандерс, американский политикREGNUM вчера в 17:08
с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post.Коммерсантъвчера в 17:17
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США снова обвинили Россию в помощи кандидату в президенты. Тот попросил ее «держаться подальше»
Телеканал 360°вчера в 19:02
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