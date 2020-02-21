Политика

РИА НовостиРИА НовостиСандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
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Берни Сандерс
Мне, если честно, все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держись подальше от американских выборов, и, если я стану президентом, это обеспечу.
— Берни Сандерс, американский политикREGNUM вчера в 17:08
с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post
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