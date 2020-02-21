с чего всё началось

Мне, если честно, все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держись подальше от американских выборов, и, если я стану президентом, это обеспечу.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Здоровье Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

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Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала продажи LADA Granta, оснащенных 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра на 117 л.с. Для (сборки) переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Политика Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

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