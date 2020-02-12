Политика
КоммерсантъСандерс выиграл праймериз демократов в Нью-Гэмпшире
До праймериз в США проходили кокусы (внутрипартийные состязания). Айова стала первым штатом, где должны были определиться кандидаты от двух партий на следующих выборах. У демократов победил господин Буттиджич (26,2%), опередив на 0,1 п. п. господина Сандерса (26,1%).
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Как малоизвестный политик-гей смог победить на праймериз в США популярного социалиста Сандерса?
Аргументы недели10 февраля в 02:10
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
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Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Известно, что новая модель похожа на пикап Chevy Silverado со стороны дизайна кузова.
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Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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Армия и оружие
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Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
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Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
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Китайскому коронавирусу дали официальное название
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.