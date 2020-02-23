Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Такие данные приводят ABC News, CNN, Fox News и MSNBS по итогам подсчета чуть более 10% голосов. По данным CNN, Сандерс набирает в Неваде 44,6%.

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