Политика

РИА НовостиРИА НовостиСандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Такие данные приводят ABC News, CNN, Fox News и MSNBS по итогам подсчета чуть более 10% голосов. По данным CNN, Сандерс набирает в Неваде 44,6%.
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