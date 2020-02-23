Политика
РИА НовостиСандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Такие данные приводят ABC News, CNN, Fox News и MSNBS по итогам подсчета чуть более 10% голосов. По данным CNN, Сандерс набирает в Неваде 44,6%.
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Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
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«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Общество
В Архангельске синоптики обещают усиление ветра
В праздничный день 23 февраля синоптики обещают усиление ветра.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442 человек
В провинции Хубэй в центральной части Китая за последние сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 возросло на 630 человек, скончались 96 заболевших, из них 82 в городе Ухань, где в декабре 2019 года была впервые зафиксирована вспышка коронавирусной пневмонии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань
"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.
Футбол
«Фиорентина» в меньшинстве сыграла вничью с «Миланом» в серии А
"Фиорентина" в меньшинстве ушла от поражения в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу с "Миланом".
Общество
Основатель Pink Floyd выступил в поддержку Ассанжа в Лондоне
Daily Mail Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился с речью перед участниками акции в поддержку создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Политика
В США объяснили ненужность России авианосцев
В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Технологии
Эксперты определили задачи по регулированию искусственного интеллекта
Подчёркивается, что эти вопросы напрямую и в первую очередь затрагивают интересы отдельных граждан и экономических агентов, ориентированных на широкое применение технологий ИИ на международном и российском уровне.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Экономика
Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит
Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Гаджеты
Дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro был рассекречен
Здоровье
Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» тоже бы не смог купить Холанда
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед» в провале попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда выглядят безосновательными.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова выписалась из роддома в облегающем платье
Для столь радостного события молодая мама выбрала облегающее черное платье, которое подчеркнуло и безупречные ноги, и пышную грудь, и неопавший живот.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Общество
Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.