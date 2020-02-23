Политика
RT на русскомСандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.
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Уайлдер: на сей раз Фьюри не поднимется из нокдауна
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Спорт
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Хоккей
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Биатлон
Полиция отчиталась о результатах обыска у российских биатлонистов
«Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — отчитались в посольстве.
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Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Экономика
Баффетт заявил о росте прибыли Berksihre Hathaway за год на 1900%
В 2019 году чистая прибыль инвестиционной компании Berksihre Hathaway составила $81 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1900%.
Хоккей
«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» в НХЛ
Армия и оружие
ВСУ 16 раз нарушили перемирие в ДНР за сутки
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Шоу-бизнес
Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников
Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Происшествия
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя
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