Политика

RT на русскомRT на русскомСандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.
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Берни Сандерс
Американский политик
Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. С 2013 до 2015 года - председатель комитета Сената США по делам ветеранов. В 1981-1989 годах был мэром крупнейшего города Вермонта, Берлингтона, в 1991-2007 годах - членом Палаты представителей США. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов.
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