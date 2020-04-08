с чего всё началось

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Политика ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество В Москве медики смогут парковаться бесплатно В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Происшествия Пассажирский поезд загорелся около Рязани "Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Армия и оружие Стройматериалы в Калининград доставили корабли Балтийского флота Строительные материалы и технику для возведения в регионе военного инфекционного центра доставили в Калининград корабли Балтийского флота ВМФ РФ, о чём 8 апреля сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Сын президента Сербии заболел коронавирусом Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.

Шоу-бизнес Малахов ответил на обвинения Лещенко Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.

Политика Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.

Здоровье Губернатор Кубани рассказал Путину о борьбе с коронавирусом Краснодар, 8 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев в числе глав других регионов РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавирусной инфекции.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.