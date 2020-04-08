Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает
 CNN со ссылкой на штаб Сандерса.
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В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
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