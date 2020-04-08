Коронавирус
КоммерсантъСандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает CNN со ссылкой на штаб Сандерса.Forbes11:50
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Общество
Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Политика
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
Экономика
Россия перед кризисом накопила денежную подушку на 18 трлн рублей
Накануне нефтяного кризиса Россия накопила денежную подушку безопасности в размере 18 трлн рублей.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В Москве медики смогут парковаться бесплатно
В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся около Рязани
"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Армия и оружие
Стройматериалы в Калининград доставили корабли Балтийского флота
Строительные материалы и технику для возведения в регионе военного инфекционного центра доставили в Калининград корабли Балтийского флота ВМФ РФ, о чём 8 апреля сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на обвинения Лещенко
Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне
Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
Здоровье
Губернатор Кубани рассказал Путину о борьбе с коронавирусом
Краснодар, 8 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев в числе глав других регионов РФ отчитался перед президентом Владимиром Путиным о мерах, предпринимаемых для защиты от коронавирусной инфекции.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области
В Липецкой области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Футбол
Как теперь выглядит десятка самых дорогих футболистов мира
Согласно новому рейтингу, самым дорогим игроком по-прежнему является Килиан Мбаппе – 180 млн евро, вторая строчка за ещё одним игроком «ПСЖ» Неймаром – 128 млн евро, на третьей позиции футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг – 128 млн евро.