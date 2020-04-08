Коронавирус
КоммерсантъСандерс вышел из президентской гонки
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Хоккей
Овечкин принял вызов Галустяна и сбрил бороду
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял вызов юмориста Михаила Галустяна, сбрив бороду и усы.
Политика
ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи
Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
Общество
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с путаной
Юморист Александр Гудков в эфире программы «Осторожно, Собчак» неудачно пошутил над журналисткой.
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Семь пациентов с положительным тестом на коронавирус COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота
Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
Общество
В Крыму подтвержден еще один случай коронавируса
В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Экономика
Российские водоканалы попросили правительство о поддержке
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.