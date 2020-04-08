Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

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Экономика Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.

Общество В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.

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Экономика Российские водоканалы попросили правительство о поддержке Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.