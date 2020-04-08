с чего всё началось

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Общество Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля Принцип оплаты труда с 4 по 30 апреля не меняется: - кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере (месячная зарплата останется прежней);- кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение (определяется локальным нормативным актом работодателя).

Общество Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Политика Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.

Музыка Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Экономика В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Наука Определен вероятный пик пандемии коронавируса Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».