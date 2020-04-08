Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает
 CNN со ссылкой на штаб Сандерса.
Forbes11:50

Подробнее о событии

Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

РБК13:24

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс выбыл из президентской гонки в США

Эхо Москвы17:00

Сторонники сошедшего с выборов Сандерса выдвинули требования к Байдену

ИА Красная Весна15:59

Главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах приостанавливает кампанию. Фактически — это выход из борьбы

Фонтанка.Ру12:10

Сандрес заявил, что его имя останется в бюллетенях на праймериз

РИА Новости13:03

Берни Сандерс вышел из президентской гонки, но не оставил борьбу за власть

Коммерсантъ13:02

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Газета.Ru13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Принцип оплаты труда с 4 по 30 апреля не меняется: - кто получает оклад, нерабочие дни оплатят в обычном размере (месячная зарплата останется прежней);- кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение (определяется локальным нормативным актом работодателя).
АТВмедиа 02:00
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец 09:02
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Профиль 10:56
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Москве выросло до двух, сообщает ТАСС.
Российская газета 15:46
Общество

Дерматологи предупредили о возможном новом симптоме коронавируса

Дерматологи из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 07:24
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
REGNUM 05:09
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK 12:57
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия 05:43
Наука

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона.
Lenta.ru 17:19
Футбол

Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.
Чемпионат 11:44
Армия и оружие

Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели.
Газета.Ru 17:03
Футбол

Смолов: «Хотел перейти в „Зенит“»

REGNUM 12:26
Здоровье

Коронавирус подтвердили у еще 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 12:21
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Здоровье

Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»

Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Народные новости 07:54
Политика

Владимир Путин заявил, что экономику останавливать нельзя

В ходе онлайн-конференции с главами регионов российский президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать нашу экономику.
Единый банк 17:30
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное