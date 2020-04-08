Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
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с чего всё началось
Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в гонке за право выдвинуться на выборы США от демократической партии, передает
 CNN со ссылкой на штаб Сандерса.
Forbesвчера в 11:50

Подробнее о событии

Фондовый рынок США уверенно вырос после выхода Сандерса из президентской гонки

Интерфакс00:44

Американский сенатор Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Эхо Москвывчера в 19:12

Главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах приостанавливает кампанию. Фактически — это выход из борьбы

Фонтанка.Рувчера в 12:10

Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки демократов

ТАССвчера в 14:08

Сандрес заявил, что его имя останется в бюллетенях на праймериз

РИА Новостивчера в 13:03

Берни Сандерс вышел из президентской гонки, но не оставил борьбу за власть

Коммерсантъвчера в 13:02

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Газета.Ruвчера в 13:00
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Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

В Приморском крае увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:35
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Политика

Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
РИА Новости вчера в 16:01
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

7Дней.ру вчера в 13:00
Происшествия

Бывший начальник алтайской налоговой пойдет под суд за взятку

КП - Барнаул 01:14
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ 07 апреля в 05:35
Общество

В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки

Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
REGNUM вчера в 13:04
Транспорт

Самолёты с россиянами возвращаются из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости вчера в 03:45
Кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым в кино чаще всего доставались роли злодеев.
Актуальные Новости 00:52
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 03:45
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Армия и оружие

Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:05
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Гаджеты

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 16:03
Игры

SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной

3DNews 06 апреля в 01:43
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Актуальные Новости вчера в 07:59
Здоровье

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com вчера в 03:48
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