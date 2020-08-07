Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Санированные банки предложили передавать правительству России

Москва, 7 августа 2020, 10:20 — REGNUM Санированные банки, которые не удаётся продать, Банк России должен передавать российскому правительству. Об этом заявил в беседе с РБК аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

«Больные» банки предложили «лечить» по-новому

Lenta.ru02:02
REGNUM

Санированные банки предложили передавать правительству России

REGNUM03:20
News.ru

В СП предложили альтернативу продаже санированных банков

News.ru02:22
Коммерсантъ

Аудитор Счетной палаты предложил передавать санируемые банки правительству

Коммерсантъ05:35
ТАСС

РБК: в Счетной палате предложили альтернативу продаже санированных банков

ТАСС01:19
Банки.ру

Аудитор СП предложил альтернативу продаже санированных банков

Банки.ру01:18
РБК

Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

РБК23:00

Вакцина от коронавируса не сможет вызвать COVID-19

Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать развитие новой коронавирусной инфекции, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Газета.Ru06:21

В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
1

Ученые выяснили, кого цвета может быть растительность на других планетах

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого.
Актуальные Новостивчера в 12:39

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
48