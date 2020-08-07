Санированные банки предложили передавать правительству России
Москва, 7 августа 2020, 10:20 — REGNUM Санированные банки, которые не удаётся продать, Банк России должен передавать российскому правительству. Об этом заявил в беседе с РБК аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.В источнике
С чего всё началось
Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков
Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.
РБК23:00
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