Санированные банки предложили передавать правительству России

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Москва, 7 августа 2020, 10:20 — REGNUM Санированные банки, которые не удаётся продать, Банк России должен передавать российскому правительству. Об этом заявил в беседе с РБК аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин.