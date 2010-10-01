Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыСанитарные власти Хабаровского края продлили ограничения на массовые мероприятия

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Как сообщает «Новая газета», об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона. Несмотря на запреты сегодня в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала

Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Коммерсантъ11:33

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Санитарные власти Хабаровского края продлили ограничения на массовые мероприятия

Эхо Москвы16:02

СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

News.ru13:57

«Коммерсант»: полиция Хабаровского края передавала «более реальное» число протестующих, но МВД его занизило

Медиазона11:57

«Коммерсант»: полиция передавала «более реальное» число протестующих в Хабаровске, но МВД его занизило

Дождь12:11
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Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

Известия 04:23
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news вчера в 15:56
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
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Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

Известия 17:16
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
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Фигурное катание

Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира

РИА Новости 10:38
Происшествия

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

РИА Новости 17:22
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Политика

Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным

Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.
Lenta.ru 16:20
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Происшествия

Адвокат фонда Дятлова отверг официальную версию о гибели туристов

Московский Комсомолец 08:23
Армия и оружие

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
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Космос

Орбиту МКС снизили перед запуском «Прогресса МС-15»

Орбиту Международной космической станции изменили перед запуском "Прогресса МС-15". Ее высоту пришлось снизить почти на километр.
Комсомольская правда 16:47
Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
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Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
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Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
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Политика

В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов

Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты.
Эхо Москвы 17:03
Шоу-бизнес

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера

Недавно 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение девушке после восьми месяцев отношений.
StarHit.ru 11:30
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 06:40
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Футбол

Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы»

Газизов хочет перевезти в Москву двух центральных защитников — грузина Джемала Табидзе и румына Йонуца Неделчару.
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил в Сочи, завершился со счетом 1:0.
Коммерсантъ 15:32
Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

Evo-rus.com 09 июля в 13:44
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Evo-rus.com вчера в 01:41
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Армия и оружие

ВМФ России назвал корабль, который в одиночку сдержит весь флот НАТО

Важнейшим моментом модернизации называют замену вооружения корабля на самые современные образцы.
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Футбол

«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ

«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
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Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Представители Apple предупредили о последствия использования накладок на камеру на линейке ноутбуков Mac.
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