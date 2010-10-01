Происшествия
Эхо МосквыСанитарные власти Хабаровского края продлили ограничения на массовые мероприятия
Как сообщает «Новая газета», об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона. Несмотря на запреты сегодня в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.
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с чего всё началось
Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.Коммерсантъ11:33
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
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На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
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Орбиту МКС снизили перед запуском «Прогресса МС-15»
Орбиту Международной космической станции изменили перед запуском "Прогресса МС-15". Ее высоту пришлось снизить почти на километр.
Комсомольская правда 16:47
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Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
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Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
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В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов
Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты.
Эхо Москвы 17:03
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Недавно 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение девушке после восьми месяцев отношений.
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Коммерсантъ 01:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
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РИА Новости 13:32
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Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы»
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«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
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Армия и оружие
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Армия и оружие
ВМФ России назвал корабль, который в одиночку сдержит весь флот НАТО
Важнейшим моментом модернизации называют замену вооружения корабля на самые современные образцы.
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«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ
«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
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Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
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