Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.

с чего всё началось

Как сообщает «Новая газета», об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона. Несмотря на запреты сегодня в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 222

Политика Лукашенко назвал право жить в Белоруссии выстраданным Белорусский народ пережил немало несчастий и бед, но ни перед кем не вставал на колени и выстрадал право жить в своем государстве.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Космос Орбиту МКС снизили перед запуском «Прогресса МС-15» Орбиту Международной космической станции изменили перед запуском "Прогресса МС-15". Ее высоту пришлось снизить почти на километр.

Автоспорт Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии. 1

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 10

Политика В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 16

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 266

Футбол Газизов хочет забрать в «Спартак» двух защитников «Уфы» Газизов хочет перевезти в Москву двух центральных защитников — грузина Джемала Табидзе и румына Йонуца Неделчару.

Футбол «Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил в Сочи, завершился со счетом 1:0.