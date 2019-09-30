Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъвчера в 11:50

Подробнее о событии

Санкции США против «дочек» COSCO наносят «НОВАТЭКу» непреднамеренный ущерб

Finam.Ru06:20

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

РБКвчера в 14:18

Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомостивчера в 16:39

В «НОВАТЭКе» заверили, что санкции США не повлияют на работу «Ямал СПГ»

Интерфаксвчера в 14:56

США ввели санкции против китайской Cosco: может быть негативно для акций «Новатэка»

ПРАЙМ03:50

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество

Женщины стали курить больше во время антитабачной кампании в России

Во время антитабачной кампании в России женщины стали курить больше, а мужчины, напротив, меньше.
BFM.ru 13:25
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки

Российская газета 13:36
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

РБК вчера в 05:04
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

Российская газета 13:40
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

РИА Новости 29 сентября в 14:45
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Футбол

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку

После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

Российская газета 10:10
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Политика

Зеленский отказался проводить расследование по требованию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
ТК Звезда вчера в 19:08
Наука

Фруктовые мухи-дрозофилы помогут ученым замедлить старение

По словам ученых, смесь из трех препаратов позволила им значительно увеличить срок жизни мух-дрозофил.
Волга-Медиа 11:11
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи кредитов

Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.
Русская Планета 09:40
Космос

В NASA заявили, что человечество не готово обнаружить жизнь на Марсе

Суть событий 06:10
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России

Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили 04:23
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

В России решили изменить правила предоставления гражданства

Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Футбол

Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время

Комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о том, что заместитель генерального директора московского «Спартака» Александр Цомая направился в Штутгарт для переговоров с потенциальным наставником клуба Доменико Тедеско.
RT на русском 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное