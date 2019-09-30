Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСанкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
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Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъвчера в 11:50

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Американские санкции не смогут существенно помешать поставкам «НОВАТЭКа» для проекта Ямал СПГ

Finam.Ru04:00

США ввели санкции против китайской Cosco: может быть негативно для акций «Новатэка»

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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

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Интерфаксвчера в 14:56

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Ведомостивчера в 16:39

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50
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Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге

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ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей

Банк России направит предписание Сбербанку с требованием подключиться к Системе быстрых платежей.
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В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения

Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
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Слуцкий показал, как выглядит его обычное утро в Голландии

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Сергей Лазарев впервые рассказал поклонникам о годовалой дочери

Певец Сергей Лазарев признался, что воспитывает годовалую дочь – об этом стало известно в эфире программы «Секрет на миллион».
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
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России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
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