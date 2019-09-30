Экономика
КоммерсантъСанкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
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с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъ30 сентября в 11:50
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Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Космос
NASA планирует купить новые места на «Союзах» для полета на МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на российских кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Pravda.Ru 01:41
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 30 сентября в 13:53
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Культура
Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика
Россия, Украина, Германия и Франция заявили о готовности к саммиту в Париже
Россия, Украина, Германия и Франция заявили о готовности к саммиту в Париже В урегулировании конфликта на востоке Украины произошел первый серьезный сдвиг с момента подписания в 2015 году Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro вчера в 11:02
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины
Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском вчера в 17:59
Транспорт
Названа дата открытия Фрунзенского радиуса в Петербурге
Российская газета 00:44
Наука
АФК «Система» вложила в SenSat $10 млн
Принадлежащий ОАО АФК «Система» венчурный фонд Sistema_VC совместно с партнерами инвестировал сумму в $10 млн в компанию SenSat.
Бизнес.Ру вчера в 13:20
Политика
Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан
На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Здоровье
В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность
В России стали меньше умирать от заболеваний, которые связаны с употреблением алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 19:32
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Авто
Использовать взрывчатку для обеспечения безопасности электрокаров предложили в Bosch
В компании Bosch предложили повысить безопасность электрокаров на дорогах, используя взрывчатку.
Актуальные Новости 02:05
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 05:08
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv вчера в 02:41