Экономика
КоммерсантъСанкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъвчера в 11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Сотрудник СК умер в реанимации после нападения в Москве
Ранее в Москве у проходной здания СКР в Техническом переулке мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудника ведомства.
Газета.Ru 07:41
Общество
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Происшествия
Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
Полит.ру 08:30
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Происшествия
Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком
На Сахалине в интернате для умственно отсталых детей девочка погибла в ванне с кипятком.
Вести.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Новым снимком беременной Анастасии Костенко поделился Дмитрий Тарасов
Новым снимком Дмитрий Тарасов поделился с поклонниками на своей странице в Instagram.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:05
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто
Грузовичок УАЗ «Профи» превратили в самосвал
Над грузовичком «Профи» в образе самосвала специалисты УАЗа трудились вместе с компанией «Авто-Фургон» из Чувашии.
CarsWeek.ru 02:33
Политика
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Вечерняя Москва 06:55
Футбол
Робертсон вошел в состав сборной Шотландии на матч с командой России
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон вызван в сборную Шотландии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд России и Сан-Марино, сообщается на сайте Шотландской футбольной ассоциации.
РИА Новости 07:18
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
В РАН заявили об ухудшении дел в российской науке
Согласно еvу, 64,4% респондентов считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке ухудшилось.
Московский Комсомолец 07:53
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
RT на русском 07:47
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Интернет
WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения
Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения».
Ferra 07:23
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Авто
Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза вчера в 06:17
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22