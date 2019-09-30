Экономика
КоммерсантъСанкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Михельсон не увидел осложнений из-за санкций против поставщика танкеров для «Ямал СПГ»
Интерфаксвчера в 03:47
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 01 октября в 14:47
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Кино
Кинотеатры не хотят показывать «Джокера»
Popcake вчера в 04:30
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю вчера в 08:15
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Политика
Глава ФСИН Корниенко покинул пост
Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, ему исполнилось 65 лет сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Дождь 01 октября в 16:58
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Российская газета 02:18
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
ФБР размещало в Facebook рекламные сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости вчера в 17:10
Экономика
Россия даст в долг другим странам триллион рублей
Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 02:11
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
На YouTube опубликован первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены».
Югополис вчера в 16:10
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 01 октября в 05:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru вчера в 17:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин
Малышева считает, что пенсионный возраст необходимо повысить о 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах».
Gazeta.SPb 01:30
Единоборства
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву
Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время потасовки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которая произошла ранее 2 октября.
Известия 00:29
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах врачам
Президент России Владимир Путин призвал проследить за тем, чтобы при повышение оклада врачей не снизился размер компенсационных выплат.
Газета.Ru 02:14
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 01 октября в 11:08
Политика
В МИД Великобритании приветствуют подписание «формулы Штайнмайера»
Британский МИД положительно оценивает подписание "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41
Политика
Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве
РИА Новости 02:17
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Общество
В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33