Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

с чего всё началось

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Авто Новая Toyota Camry стала полноприводной До последнего времени Toyota Camry новой генерации была представлена только в версии с передним приводом.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Армия и оружие Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы» Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.

Финансы Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Происшествия Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Экономика Российские госкомпании захотели приватизировать Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.

Экономика Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Космос «Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Политика МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".

Шоу-бизнес Рики Мартин станет отцом уже в четвертый раз Речь 47-летнего Рики была очень эмоциональной и искренней. «Моя семья здесь, я вас очень люблю», - говорил Мартин со слезами на глазах.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Музыка Лазарев назвал причину конфликта с Топаловым Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash в начале 2000-х годов.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Гаджеты Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные машины в трейд-ин Каждый третий автомобиль покупается по трейд-ин, у более крупных игроков на рынке рост куда интенсивнее, поскольку им необходимо высвободить капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин, передает Nation News.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Космос Ученые предлагают отправить земных микробов колонизировать Марс для людей В статье, опубликованной в журнале Microbiology Ecology, специалисты утверждают, что возможную бактериальную контаминацию поверхности Марса стоит рассматривать не как негативное влияние, а как благо.