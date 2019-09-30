Экономика
ВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъвчера в 11:50
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Дроны против саудитов, санкции против Ирана помогают США продать свою нефть
Красная весна29 сентября в 10:13
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Авто
Новая Toyota Camry стала полноприводной
До последнего времени Toyota Camry новой генерации была представлена только в версии с передним приводом.
Новые автомобили вчера в 13:06
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Наука
Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»
Известия 29 сентября в 22:50
Армия и оружие
Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Финансы
Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Космос
«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС
Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.
Политика Сегодня вчера в 19:51
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Рики Мартин станет отцом уже в четвертый раз
Речь 47-летнего Рики была очень эмоциональной и искренней. «Моя семья здесь, я вас очень люблю», - говорил Мартин со слезами на глазах.
7Дней.ру вчера в 10:30
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Музыка
Лазарев назвал причину конфликта с Топаловым
Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
News.ru вчера в 22:41
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 28 сентября в 04:53
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные машины в трейд-ин
Каждый третий автомобиль покупается по трейд-ин, у более крупных игроков на рынке рост куда интенсивнее, поскольку им необходимо высвободить капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин, передает Nation News.
ФедералПресс 00:54
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Космос
Ученые предлагают отправить земных микробов колонизировать Марс для людей
В статье, опубликованной в журнале Microbiology Ecology, специалисты утверждают, что возможную бактериальную контаминацию поверхности Марса стоит рассматривать не как негативное влияние, а как благо.
Naked Science вчера в 13:47
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35