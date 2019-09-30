Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъвчера в 11:50

Подробнее о событии

Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомостивчера в 16:39

В «НОВАТЭКе» заверили, что санкции США не повлияют на работу «Ямал СПГ»

Интерфаксвчера в 14:56

Дроны против саудитов, санкции против Ирана помогают США продать свою нефть

Красная весна29 сентября в 10:13

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50

Цены на транспортировку нефти повысятся

Ореанда-Новости29 сентября в 10:34

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

РБКвчера в 14:18
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Авто

Новая Toyota Camry стала полноприводной

До последнего времени Toyota Camry новой генерации была представлена только в версии с передним приводом.
Новые автомобили вчера в 13:06
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Наука

Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз»

Известия 29 сентября в 22:50
Армия и оружие

Штаб ВМС Швеции вернется на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира военно-морских сил Швеции в качестве оборонительного шага против «усиливающейся военной мощи» России приняла решение вернуться на подземную базу на острове Мускё, построенную в 1950-1960-х годах, пишут британские СМИ.
Взгляд.ру 03:42
Финансы

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».
Коммерсантъ 03:41
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика

Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Космос

«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

Число запусков сократят, поскольку с 2020 года к МКС начнут летать космические корабли из США.
Политика Сегодня вчера в 19:51
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес

Рики Мартин станет отцом уже в четвертый раз

Речь 47-летнего Рики была очень эмоциональной и искренней. «Моя семья здесь, я вас очень люблю», - говорил Мартин со слезами на глазах.
7Дней.ру вчера в 10:30
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 29 сентября в 09:15
Музыка

Лазарев назвал причину конфликта с Топаловым

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
News.ru вчера в 22:41
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты

Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой

Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 28 сентября в 04:53
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные машины в трейд-ин

Каждый третий автомобиль покупается по трейд-ин, у более крупных игроков на рынке рост куда интенсивнее, поскольку им необходимо высвободить капитал для финансирования сделок в условиях падения продаж новых машин, передает Nation News.
ФедералПресс 00:54
Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Космос

Ученые предлагают отправить земных микробов колонизировать Марс для людей

В статье, опубликованной в журнале Microbiology Ecology, специалисты утверждают, что возможную бактериальную контаминацию поверхности Марса стоит рассматривать не как негативное влияние, а как благо.
Naked Science вчера в 13:47
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
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