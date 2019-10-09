Энергетика
Вести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта
Взгляд.рувчера в 11:19
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Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
Происшествия
Волонтеры ищут видео, сделанные в районе исчезновения Лизы Киселевой
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят саратовцев помочь с видеозаписями, сделанными в районе исчезновения 9-летней Лизы Киселевой.
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В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии
Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии.
Армия и оружие
Турецкие войска вошли в сирийский Телль-Абъяд
Сухопутные турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абъяд на границе с Турцией.
Футбол
Германия — Аргентина 2:2
В дружественной встрече команда Аргентины сумела сыграть вничью со сборной Германии, уступая 0:2 по ходу встречи.
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
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Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
Политика
Условия проведения саммита «нормандской четвёрки» назвали в МИД РФ
Ранее, как писал News.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о нежелании России участвовать в саммите в «нормандском формате».
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии
Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Политика
Зеленский рассказал о своем отношении к массовым протестам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не боится массовых протестов, готов уйти любой момент, "кровопролития не будет"
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Происшествия
В Челябинской области задержан высокопоставленный сотрудник ГИБДД
В Челябинской области сотрудники управления собственной безопасности полиции и оперативники ФСБ задержали начальника ГИБДД Катав-Ивановского района Эдуарда Дегтярева.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Технологии
Жители Дона смогут пользоваться интернетом и смотреть цифровое ТВ без кабеля
«МТС» сообщает о запуске продукта, позволяющего использовать домашний мобильный интернет и цифровое спутниковое ТВ без фиксированных сетей связи.
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Политика
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
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Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Общество
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.