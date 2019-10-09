Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено

REGNUM01:56

Угроза американских санкций не помешала финансированию «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 11:48

«Северный поток — 2» не покроет дефицит газа в Европе

News.ruвчера в 11:52

Глава Uniper заявил, что участники «Северного потока - 2» завершили финансирование проекта

ТАССвчера в 11:29

Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта

Взгляд.рувчера в 11:19

Партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2» считает, что Европе не хватит трубопроводного газа

ПРАЙМвчера в 11:07

Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Вести.Финансвчера в 11:38
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Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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