Экономика
Вести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта
Взгляд.рувчера в 11:19
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