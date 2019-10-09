Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Партнер по «Северному потоку – 2» не увидел причин для увеличения финансирования проекта

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Газета.Ru11:48

Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

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Глава Uniper заявил, что участники «Северного потока - 2» завершили финансирование проекта

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ПРАЙМ11:07

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