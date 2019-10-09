Энергетика
Вести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
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Новый смартфон представил создатель Android
Aobe.ru 16:11
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Газета.Ru 13:58
Общество
В Госдуме предложили запретить точечную застройку
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил во время правительственного часа с участием вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко заняться разработкой законодательства о точечной постройке высотных зданий в российских городах.
ТК Звезда 10:49
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Музыка
Лигалайз рассказал о современной России в новом клипе «Застой 2.0»
Что еще известно: Композиция «Застой 2.0» входит в новый альбом Лигалайз под названием «Ali», который посвящен новой эпохе застоя в современной России, отмечает «Медуза».
Snob.ru 07:28
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения операции Турции в Сирии
Представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство проведением военной операции Турции на территории Сирии.
ФАН 13:27
Политика
Путин рассказал губернаторам секрет успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными 8 сентября губернаторами заявил, что не сомневается в наличии у них необходимого опыта для руководства регионами, но подчеркнул, что без чуткого отношения к людям нельзя добиться успеха.
РИА Новости 12:11
Игры
Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года
Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева покажет свой юбилейный концерт в кинотеатрах
Минувшей весной Алла Пугачева отпраздновала своё 70-летие концертом в Кремлевском дворце, на который не все смогли попасть из-за высоких цен на билеты.
Комсомольская правда 05:58
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Экономика
Россиянам создадут условия для появления второй пенсии
Глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов рассказал, что задача парламентариев – формирование комплекса мер для совершенствования работы НПФ, а также мотивация россиян самостоятельно копить на пенсию.
ФедералПресс 06 октября в 23:35
Кино
На Pornhub начали массово искать видеоролики с Джокером
Буквально недавно пользователи сайта начали массово искать видеоролики с Джокером, которого сыграл Хоакин Феникс в одноименном фильме.
Playboyrussia.com 09:50
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 15:25
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17
Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
ФАН 15:07
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Кино
Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»
Фильм Про 11:43
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Политика
Абхазия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия снимет введенные ранее временные ограничения на пересечение границы с Грузией.
Аргументы и Факты 14:41
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37