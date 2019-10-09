Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

Политика Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе Президент России Владимир Путин в ходе совещания с 19 новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям.

Происшествия На Украине произошли столкновения националистов с полицией «На блокпосту в городе Кременная Луганской произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил», — говорится в заметке.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Космос На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

Игры Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк увезли из больницы Артистку в выходные увезли из «Европейского медицинского центра», где ранее проходила лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спорт Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Футбол Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".

Политика Киев отказался подписывать краткосрочный контракт с Газпромом Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев не будет подписывать с Москвой краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу.

Футбол Томас Мюллер может покинуть «Баварию» после 19 лет в клубе Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб. По информации Bild, 30-летний футболист недоволен своим положением в команде.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Здоровье Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.

Футбол Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс опубликовал в инстаграме командное фото «Вот фото меня и команды-победительницы», – написал 32-летний форвард.

Политика Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Хоккей «Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.