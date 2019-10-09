Энергетика
Вести.ФинансСанкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика
Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с 19 новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям.
РБК 11:51
Происшествия
На Украине произошли столкновения националистов с полицией
«На блокпосту в городе Кременная Луганской произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил», — говорится в заметке.
Rambler News Service 10:08
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Спорт
Российские гимнасты взяли командное золото ЧМ
РИА Новости 12:03
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском вчера в 07:11
Игры
Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года
Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк увезли из больницы
Артистку в выходные увезли из «Европейского медицинского центра», где ранее проходила лечение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:13
Спорт
Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, где примет участие в работе международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 10:04
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
Политика
Киев отказался подписывать краткосрочный контракт с Газпромом
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев не будет подписывать с Москвой краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу.
REGNUM 09:55
Футбол
Томас Мюллер может покинуть «Баварию» после 19 лет в клубе
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть клуб. По информации Bild, 30-летний футболист недоволен своим положением в команде.
Спорт день за днем вчера в 13:55
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru вчера в 05:28
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
МедиаПоток 12:01
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Футбол
Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии
Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс опубликовал в инстаграме командное фото «Вот фото меня и команды-победительницы», – написал 32-летний форвард.
Бомбардир.ру 09:40
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия вчера в 01:04
Авто
Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57